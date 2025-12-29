PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, kam es im Quadrat F 1 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der ein 21-Jähriger leicht verletzt wurde. Nachdem es zunächst zu einem Streit zwischen dem 21-Jährigen und einer sechsköpfigen Personengruppe gekommen war, schlugen zwei Männer aus dieser Gruppe mit Fäusten auf den 21-Jährigen ein. Dieser wurde durch die Schläge im Gesicht verletzt. Die anwesenden Personen aus der Gruppe versuchte noch auf die beiden Täter einzuwirken, was aber nicht gelang. Vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte hatte sich die Gruppe bereits zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt.

Ein Tatverdächtiger konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 185 cm groß, kräftige Statur, ca. 20-23 Jahre alt und hatte einen 5-Tage-Bart.

Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt geführt werden. Personen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder auch den Tätern machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 0621/ 1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

