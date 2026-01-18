Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Samstag, gegen 18:45 Uhr, meldeten mehrere Anwohner in der Ortslage Gaberndorf einen lauten Knall. Wie sich herausstellte sprengten ein oder mehrere Unbekannte den in der Straße Am Schluftergraben befindlichen Zigarettenautomaten und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten sowie Bargeld. Kurz zuvor wurden Jugendliche im Bereich des Zigarettenautomaten gesehen. Ob diese mit der Sprengung in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr im Nahbereich angetroffen werden. Am Automaten und dessen Inhalt entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5000,00 EUR. Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder zur Person des oder der Täter machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichen 0014326/2026 telefonisch unter 036438820 oder per Mail unter kps.weimar@polizei.thueringen.de bei der Kriminalpolizeistation Weimar zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell