Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung in Straßenbahn

Jena (ots)

Ein 26-Jähriger meldete am Samstagabend eine Schlägerei zwischen zwei Frauen in einer Straßenbahn in der Nähe des Paradiesbahnhofs. Sofort alarmierte Polizeibeamte begaben sich zur nächsten Haltestelle um dort die Personen aufzugreifen. Sie stellten dann eine 38-Jährige fest, die andere Frau war bereits ausgestiegen. Nach ersten Erkenntnissen kam es nach einer verbalen Streitigkeit, zu einem Angriff durch eine 29-Jährige Frau. Dabei wurde die 38-Jährige leicht verletzt. Die Polizeibeamten leiteten eine Fahndung nach der Täterin ein, stellte diese aber nicht mehr fest. Die Polizei Jena nahm eine Anzeige auf und ermittelt nun die genauen Tatumstände.

