PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung in Straßenbahn

Jena (ots)

Ein 26-Jähriger meldete am Samstagabend eine Schlägerei zwischen zwei Frauen in einer Straßenbahn in der Nähe des Paradiesbahnhofs. Sofort alarmierte Polizeibeamte begaben sich zur nächsten Haltestelle um dort die Personen aufzugreifen. Sie stellten dann eine 38-Jährige fest, die andere Frau war bereits ausgestiegen. Nach ersten Erkenntnissen kam es nach einer verbalen Streitigkeit, zu einem Angriff durch eine 29-Jährige Frau. Dabei wurde die 38-Jährige leicht verletzt. Die Polizeibeamten leiteten eine Fahndung nach der Täterin ein, stellte diese aber nicht mehr fest. Die Polizei Jena nahm eine Anzeige auf und ermittelt nun die genauen Tatumstände.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 11:22

    LPI-J: Mehrere Anzeigen und offener Haftbefehl

    Weimar (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am Freitagabend in der Fuldaer Straße einen E-Scooter, wobei auffiel, dass das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen nicht mit der Fahrzeugidentifikationsnummer übereinstimmte und der Roller nicht versichert war. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogentest ergab, dass dieser unter Einfluss berauschender Mittel stand. Außerdem führte er eine geringe Menge ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 11:16

    LPI-J: Geworfener Böller verfehlt Passant nur knapp - Zeugen gesucht

    Bad Berka (ots) - Am Freitagnachmittag, kurz nach 17:00 Uhr, befand sich ein 34 Jähriger in Bad Berka im Bereich der Tiefengrubener Straße, als ein roter Skoda Fabia an diesem vorbeifuhr und die Insassen einen Feuerwerkskörper in seine Richtung warfen. Der Sprengkörper detonierte ca. 3-4 Meter neben dem Herrn, sodass dieser ein Knalltrauma im linken Ohr erlitt. Bereits im Vorfeld sollen aus dem Fahrzeug mehrere ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 11:14

    LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

    Weimar (ots) - Samstag, gegen 18:45 Uhr, meldeten mehrere Anwohner in der Ortslage Gaberndorf einen lauten Knall. Wie sich herausstellte sprengten ein oder mehrere Unbekannte den in der Straße Am Schluftergraben befindlichen Zigarettenautomaten und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten sowie Bargeld. Kurz zuvor wurden Jugendliche im Bereich des Zigarettenautomaten gesehen. Ob diese mit der Sprengung in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren