Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Anzeigen und offener Haftbefehl

Weimar (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Freitagabend in der Fuldaer Straße einen E-Scooter, wobei auffiel, dass das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen nicht mit der Fahrzeugidentifikationsnummer übereinstimmte und der Roller nicht versichert war. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogentest ergab, dass dieser unter Einfluss berauschender Mittel stand. Außerdem führte er eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich. Dem nicht genug lag gegen den 42 Jährigen ein offener Haftbefehl vor. Der Fahrer wurde einer Blutentnahme unterzogen, die verbotenen Substanzen beschlagnahmt und er folglich einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

