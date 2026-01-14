PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Euskirchen-Kirchheim (ots)

Am heutigen Mittwoch (14. Januar) stürzte ein 16-Jähriger E-Scooter-Fahrer um 7.45 Uhr im Bereich der Gregor-Mendel-Straße zu Boden. Der 16-Jährige E-Scooter befuhr die Von-Heimbach-Straße aus Euskirchen-Stotzheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Kirchheim. Ein von hinten herannahender Pkw überholte den E-Scooter-Fahrer mit unzureichendem Seitenabstand, wodurch der 16-Jährige nach rechts ausweichen musste. Hierbei geriet der E-Scooter-Fahrer ins Schleudern und stürzte zu Boden. Der 16-Jährige verletzte sich. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen Mercedes gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich des Verkehrsunfalls mit Flucht aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

