Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gewässerverunreinigung - Mehrere Tonnen Fisch verendet

Mechernich (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am gestrigen Montag (12. Januar) gegen 9 Uhr festgestellt, dass Gülle über einen Regenwasserkanal in den "Hauserbach" im Bereich Mechernich-Eiserfey gelangt ist.

Durch die Verunreinigung des Bachwassers kam es im Mechernicher Stadtgebiet bei zwei Fischzuchtanlagen zu erheblichen Schäden.

Infolge der Gewässerverunreinigung verendeten dort mehrere Tonnen Fisch.

Nach derzeitigen Schätzungen beläuft sich die Menge der verendeten Fische auf über 20 Tonnen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Euro-Bereich.

Die untere Wasserbehörde wurde informiert. Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Seitens der Polizei wurde eine Strafanzeige aufgrund der Gewässerverunreinigung gefertigt. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell