Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gegen Ladendieb lag ein Haftbefehl vor

Schleiden-Gemünd (ots)

Am gestrigen Montag (12. Januar) kam es um 13.30 zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Straße "Hermann-Kattwinkel-Platz" in Schleiden-Gemünd. Ein 43-Jähriger aus Euskirchen entwendete zwei Flaschen Spirituosen aus dem Verkaufsregal und steckte diese in die Innenseite seiner Jacke. Im Anschluss ging der Mann durch den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der 43-Jährige wurde daraufhin von einem Mitarbeiter angesprochen. Bei einer Überprüfung der Personalien wurde von Polizeibeamten festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt. Eine Anzeige bezüglich des Ladendiebstahls wurde gefertigt.

