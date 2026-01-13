PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gegen Ladendieb lag ein Haftbefehl vor

Schleiden-Gemünd (ots)

Am gestrigen Montag (12. Januar) kam es um 13.30 zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Straße "Hermann-Kattwinkel-Platz" in Schleiden-Gemünd. Ein 43-Jähriger aus Euskirchen entwendete zwei Flaschen Spirituosen aus dem Verkaufsregal und steckte diese in die Innenseite seiner Jacke. Im Anschluss ging der Mann durch den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der 43-Jährige wurde daraufhin von einem Mitarbeiter angesprochen. Bei einer Überprüfung der Personalien wurde von Polizeibeamten festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt. Eine Anzeige bezüglich des Ladendiebstahls wurde gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:25

    POL-EU: Mit Fußgänger kollidiert

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Montag (12. Januar) kollidierte um 18.13 Uhr eine Pkw-Fahrerin mit einem Fußgänger. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich befuhr die Wilhelmstraße in Euskirchen in Richtung der Münstereifeler Straße. Zum gleichen Zeitpunkt beabsichtigte ein 51-jähriger Fußgänger aus Euskirchen den dortigen Fußgängerüberweg aus Richtung "Ruhrpark" zu queren. Beim Überqueren übersah die Pkw-Fahrerin den Fußgänger und kollidierte mit diesem. ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:25

    POL-EU: Kleinkrafträder flüchten vor Polizeikontrolle - Einsatzfahrzeug beschädigt

    Mechernich (ots) - Am Freitag, den 12. Januar, gegen 18.15 Uhr, fielen Polizeibeamten auf der Bundesstraße 266 zwischen Mechernich-Satzvey und Mechernich-Kommern zwei Kleinkrafträder auf, die mit einer geschätzten Geschwindigkeit von etwa 100 km/h unterwegs waren. Die Fahrzeuge fuhren aus Richtung Euskirchen kommend in Fahrtrichtung Mechernich. Die beiden ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:19

    POL-EU: Riskantes Fahrmanöver mit Folgen

    Euskirchen/ Schleiden/ Mechernich (ots) - Ein Parkplatz ist kein Driftkurs - schon gar nicht der einer Polizeiwache. Diese Erkenntnis setzte sich bei einem 25-jährigen Pkw-Fahrer aus Mechernich am Samstagabend (10. Januar) gegen 22.05 Uhr leider nicht durch. Der Mann nutzte den öffentlich zugänglichen Parkplatzbereich der Polizeiwache Euskirchen in der Kölner Straße kurzerhand für ein riskantes Fahrmanöver und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren