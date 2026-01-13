PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kleinkrafträder flüchten vor Polizeikontrolle - Einsatzfahrzeug beschädigt

Mechernich (ots)

Am Freitag, den 12. Januar, gegen 18.15 Uhr, fielen Polizeibeamten auf der Bundesstraße 266 zwischen Mechernich-Satzvey und Mechernich-Kommern zwei Kleinkrafträder auf, die mit einer geschätzten Geschwindigkeit von etwa 100 km/h unterwegs waren. Die Fahrzeuge fuhren aus Richtung Euskirchen kommend in Fahrtrichtung Mechernich.

Die beiden Kleinkrafträder sollten an der Kreuzung Bundesstraße 266/ Mechernicher Weg kontrolliert werden. Beide Fahrzeugführer versuchten jedoch, sich der Kontrolle zu entziehen.

Als die Polizeibeamten neben dem Kleinkraftrad anhielten und einer der Polizeibeamten die Fahrertür öffnete, fuhr der Kleinkraftradfahrer an und kollidierte leicht mit der Fahrzeugtür. Das Kleinkraftrad kam daraufhin zu Fall.

Der Fahrer flüchtete zunächst fußläufig, sprang anschließend als Sozius auf das zweite Kleinkraftrad und entfernte sich gemeinsam mit dessen Fahrer über den Mechernicher Weg in Richtung Mechernich-Kommern. Das zurückgelassene Kleinkraftrad wurde vor Ort sichergestellt. Am Fahrzeug waren entsiegelte Kennzeichen angebracht. Am Einsatzfahrzeug entstand Sachschaden. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der flüchtige Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - ca. 20 - 30 Jahre alt
   - ca. 180cm groß
   - weiße Schuhe
   - blaue Jeans
   - schwarze Jacke
   - Motocross-Helm
   - weiß rot schwarz gestreift.

Die Ermittlungen aufgrund des Verkehrsunfalls mit Flucht sowie weiterer Verkehrsdelikte wurden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen

