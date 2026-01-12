PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw kollidiert mit entgegenkommendem Fahrzeug

Euskirchen (ots)

Am Sonntag, den 11. Januar, kam es gegen 11.05 Uhr in der Straße "Keltenring" in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen den Keltenring in Fahrtrichtung Kölner Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 44-jährigen Pkw-Fahrerin. Durch die Kollision touchierte die 44-Jährige anschließend einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Sie blieb unverletzt. Die 69-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 13:18

    POL-EU: Drei Jugendliche dringen in unbewohnten Bauernhof ein

    Mechernich (ots) - Am Sonntag (11. Januar) kam es gegen 10.33 Uhr in der Virnicher Straße in Mechernich-Firmenich zu einem Einbruch in einen unbewohnten Bauernhof. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich drei Personen unerlaubt Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Wie die Jugendlichen die Türen und Fenster geöffnet haben, ist derzeit noch unklar. Ob etwas aus dem Bauernhof entwendet wurde, steht ebenfalls derzeit noch ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:17

    POL-EU: Versuchter Diebstahl aus Parkscheinautomat

    Euskirchen (ots) - Am Freitag, dem 9. Januar, stellte eine Zeugin gegen 9.10 Uhr fest, dass ein Parkscheinautomat auf einem Parkplatz in der Straße An der Vogelrute in Euskirchen beschädigt worden war. Nach bisherigen Ermittlungen hatten Unbekannte bereits am Mittwoch, dem 8. Januar, um 23.32 Uhr versucht, den Automaten zu öffnen. Dabei konnte der Automat lediglich einen Spalt geöffnet werden, es wurde jedoch nichts ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:17

    POL-EU: Körperverletzung im Einkaufscenter

    Euskirchen (ots) - Am Freitag, dem 9. Januar, kam es gegen 11:50 Uhr in der Veybachstraße zu einer Körperverletzung. Im dortigen "Veybach-Center" wollte ein bislang Unbekannter die Herrentoilette benutzen, die zu diesem Zeitpunkt besetzt war. Daraufhin begab er sich zur Damentoilette. Ein 58-jähriger Mitarbeiter des Centers sprach den Unbekannten an und forderte ihn auf, die Damentoilette zu verlassen. Der Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren