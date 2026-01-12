Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw kollidiert mit entgegenkommendem Fahrzeug

Euskirchen (ots)

Am Sonntag, den 11. Januar, kam es gegen 11.05 Uhr in der Straße "Keltenring" in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen den Keltenring in Fahrtrichtung Kölner Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 44-jährigen Pkw-Fahrerin. Durch die Kollision touchierte die 44-Jährige anschließend einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Sie blieb unverletzt. Die 69-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell