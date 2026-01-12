Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Körperverletzung im Einkaufscenter

Euskirchen (ots)

Am Freitag, dem 9. Januar, kam es gegen 11:50 Uhr in der Veybachstraße zu einer Körperverletzung. Im dortigen "Veybach-Center" wollte ein bislang Unbekannter die Herrentoilette benutzen, die zu diesem Zeitpunkt besetzt war. Daraufhin begab er sich zur Damentoilette. Ein 58-jähriger Mitarbeiter des Centers sprach den Unbekannten an und forderte ihn auf, die Damentoilette zu verlassen. Der Mann weigerte sich jedoch und schlug dem Mitarbeiter zweimal ins Gesicht. Dabei wurde der 58-Jährige verletzt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Wilhelmstraße. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 70 Jahre alt - circa 1,85 bis 1,90 Meter groß - kräftige Statur - trug schwarze Kleidung - Kappe - weiße Haare

Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell