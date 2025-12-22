PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Mehrere Kinder mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.12.2025, gegen 23:45 Uhr kam es zu einem größeren Rettungseinsatz in der Dietlinger Straße in Weilheim. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten fünf Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren mit Vergiftungserscheinungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Aufgrund eines Ausfalls der Zentralheizung wurden in der Wohnung alternative Heizgeräte betrieben, was als mögliche Ursache für die Vergiftung mit Kohlenmonoxid in Frage kommt. Das Polizeirevier Waldshut - Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und hat die Heizgeräte sichergestellt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort, die eine Entlüftung der betroffenen Wohnung durchführten.

