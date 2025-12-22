PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Eichsel: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Samstag, 20.12.2025 zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Biefang". Der oder die Täter durchwühlten mehrere Schubladen und Schränke in verschiedenen Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen "Im Biefang" gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07621/1760 zu melden. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

