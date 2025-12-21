PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Diebstahl von Katalysatoren an Wohnmobilen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum vom 31.10.2025 bis zum 20.12.2025 wurden an vier Wohnmobilen, die nebeneinander auf einem umzäunten Mietparkplatz in der Schützenstraße in Emmendingen abgestellt waren, die Katalysatoren entwendet.

Wer im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641 582-0 in Verbindung setzen.

TM/RE

TB/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882 - 0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren