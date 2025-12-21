Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Diebstahl von Katalysatoren an Wohnmobilen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum vom 31.10.2025 bis zum 20.12.2025 wurden an vier Wohnmobilen, die nebeneinander auf einem umzäunten Mietparkplatz in der Schützenstraße in Emmendingen abgestellt waren, die Katalysatoren entwendet.

Wer im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641 582-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell