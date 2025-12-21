Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Silvesterböller sorgen für Polizeieinsatz

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagabend, 21.12.2025, kam es auf dem Weihnachtsmarkt in Emmendingen zu einem Polizeieinsatz, nachdem mehrere Jugendliche unerlaubt Silvesterböller gezündet hatten.

Gegen 17:40 Uhr meldeten Passanten laute Knallgeräusche im Bereich des Emmendinger Weihnachtsmarktes. Nach bisherigen Erkenntnissen zündete eine Gruppe Jugendlicher mehrere pyrotechnische Gegenstände. Durch die Knallgeräusche wurden zahlreiche Marktbesucher aufgeschreckt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise niemand.

Das Polizeirevier Emmendingen war schnell vor Ort im Einsatz und konnte die betreffende Jugendgruppe feststellen und kontrollieren.

Selbst nach Erkennen der eingesetzten Streifenbesatzungen zündete die Gruppierung weiterhin Feuerwerkskörper.

Die für das Feuerwerk verantwortlichen Personen wurden ermittelt und den Erziehungsberechtigten überstellt. Die Jugendlichen werden sich nun in entsprechenden Verfahren für ihr Fehlverhalten verantworten müssen.

Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern außerhalb der gesetzlich erlaubten Zeiten sowie insbesondere in Menschenansammlungen (wie z.B. auf einem Weihnachtsmarkt) streng verboten ist.

OW/RE

TB/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell