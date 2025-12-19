PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Ein Verletzter nach Küchenbrand

Freiburg (ots)

Am Donnerstagvormittag, 18.12.2025, wurde kurz nach 11:30 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus im Fichtenweg in Bad Krozingen gemeldet.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Küchenbrand fest. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer nach etwa einer Stunde vollständig löschen.

Der Hausbewohner wurde beim Versuch den Brand selbstständig zu löschen durch Rauchgase leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert werden.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 150.000 Euro.

Der Polizeiposten Heitersheim hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen. Als mögliche Brandursache kommt nach derzeitigen Erkenntnissen auf dem Herd vergessenes Essen in Betracht.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

