Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Filmreife Verfolgung - Festnahme

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 11.00 Uhr erkannte eine Streifenwagenbesatzung das Auto eines Gesuchten an einer Tankstelle in Bonndorf. Als der 29- Jährige aus dem Tankstellengebäude kam, wurde ihm die Festnahme erklärt, woraufhin dieser unvermittelt einen Polizeibeamten angriff und leicht verletzte. Anschließend flüchtet er zu Fuß über fremde Grundstücke, Gartenmauern, Zäune und durch Hecken, bis er in der Hans-Thoma-Straße in einer Hecke stecken blieb und sich eine blutige Verletzung zuzog. Nach der Festnahme wurde er durch den Rettungsdienst unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus transportiert und dort medizinisch versorgt. Da er möglicherweise unter dem Einfluss von illegalen Substanzen gestanden haben könnte und mit seinem Auto unterwegs war, wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Der Festgenommene wurde anschließend einem Richter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell