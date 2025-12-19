POL-FR: Ühlingen -Birkendorf/ Birkendorf: Arbeiter von Maschine erfasst und schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 12:30 Uhr kam es in Birkendorf zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 18- Jähriger beim Bedienen einer Maschine schwer verletzt wurde. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Hergang und zur Ursache des Unfalls aufgenommen.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell