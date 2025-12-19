Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auto landet nach Unfall auf dem Dach

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.12.2025. kam es gegen 19:20 Uhr an der Kreuzung Albtalstraße zur Alten Landstraße in Albbruck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel und einem Skoda. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 72-jährige Opel-Fahrerin die Vorfahrt des bevorrechtigten 27-jährigen Skoda-Fahrers missachtet haben, wodurch es zur Kollision im Kreuzungsbereich kam, in dessen Folge sich der Skoda überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Fahrenden wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt ungefähr 17.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.

