Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Bremsen für Einsatzfahrzeug hat Auffahrunfall zur Folge

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 12.00 Uhr befuhr eine 34-jährige BMW-Fahrerin die B518 von Wehr-Brennet in Richtung Wehr. Als ihr kurz vor dem Tunnel ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Sondersignal entgegenkam, bremste sie ihren BMW ab, um dem Einsatzfahrzeug freie Fahrt zu gewähren. Der hinter dem BMW fahrende 18-jährige VW - Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dadurch wurden alle Insassen verletzt. Die Rettungswagenbesatzung erkannte den Unfall und versorge die Verletzten. Die BMW-Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des VWs wurde mit einem weiteren Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 63-jährige Mitfahrer im BMW wurde vor Ort untersucht und konnte die Unfallstelle selbständig verlassen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 27.000 Euro entstanden sein. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

