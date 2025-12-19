PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Einbruch in Einfamilienhaus in Schlechtnau - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.12.2025, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 
20.05 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft ein Fenster ein, um in 
ein Einfamilienhaus in der Kresselstraße in Schlechtnau zu gelangen. 
Mehrere Räume wurden von der Täterschaft durchsucht. Nach bisherigen 
Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. 

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! 

Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten 
Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder 
Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen.  

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder 
E-Mail  freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

