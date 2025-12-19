Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Einbruch in Einfamilienhaus in Schlechtnau - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.12.2025, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 20.05 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft ein Fenster ein, um in ein Einfamilienhaus in der Kresselstraße in Schlechtnau zu gelangen. Mehrere Räume wurden von der Täterschaft durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Noch eine Bitte der Polizei: In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

