Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Verdacht Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr durch Pyrotechnik - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine unbekannte Täterschaft steht im Verdacht am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 17.40 Uhr, durch das Zünden eines Feuerwerkskörpers einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr begangen zu haben.

Eine Verkehrsteilnehmerin teilte der Polizei mit, dass auf Höhe des Buchenbrandparkplatzes soeben ein größerer Feuerwerkskörper in einem hohen Bogen auf die Fahrbahn der Friedrichstraße flog. Alle Fahrzeuge hielt daraufhin an und warteten das Abbrennen des Feuerwerkskörpers ab.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666 980, sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachteten und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können. Auch mögen sich Verkehrsteilnehmer melden, welche durch den Vorfall womöglich gefährdet wurden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Das könnte Sie auch interessieren