Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 05.12.2025 und Samstag, 06.12.2025, kam es im Stadtgebiet von Emmendingen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien.

Eine bislang unbekannte Täterschaft brachte in mindestens drei Fällen ein schwarzes beziehungsweise beigefarbenes Graffiti mit dem Schriftzug "IvAnto 4ever" in einer Größe von etwa 2 x 2 Metern an Hauswänden und Fassaden an.

Eine der Taten konnte durch aufmerksame Bürger beobachtet werden. Nach der Tatausführung stieg die Täterschaft in einen rot-silbernen Kleinwagen mit Offenburger Zulassung und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der bislang entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf rund 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem rot-silbernen Pkw, zur unbekannten Täterschaft oder zur möglichen Bedeutung des Schriftzugs "IvAnto 4ever" geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07641-5820 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell