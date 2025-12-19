Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Feuer greift auf Hausfassade über

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 19.12.2025, wurde gegen 3:15 Uhr über den Polizei-Notruf ein Feuer im Auggener Weg im Freiburger Stadtteil Weingarten gemeldet.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte ein für Mülltonnen vorgesehener überdachter Abstellplatz. Das Feuer griff bereits auf die Hausfassade eines angrenzenden Wohngebäudes über.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes verhindern. Die noch darin befindlichen Personen konnten das Haus rechtzeitig und unversehrt verlassen.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die genaue Brandursache ist noch unbekannt. Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Wie es genau zu dem Feuer gekommen ist, soll nun durch den Polizeiposten Freiburg-Weingarten ermittelt werden.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell