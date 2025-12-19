POL-FR: Bad Krozingen: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizeipräsidium Freiburg

Am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 19:15 Uhr kam ein 59-jähriger Fahrer eines Kleinbusses in Bad Krozingen in der Straße «Am Kurpark» vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab und kollidiert zuerst mit einem geparkten PKW und im Anschluss mit einem Baum.

Drei Fahrgäste wurden hierdurch leicht verletzt. Sie konnten jedoch nach einer Untersuchung vor Ort entlassen werden. Der Busfahrer kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der Busbahnhof zum Teil gesperrt werden.

