POL-FR: Wehr/ Bad Säckingen: Gefährliches Überholmanöver - Zeugensuche

Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 06:45 Uhr ereignete sich eine gefährliche Situation im Straßenverkehr zwischen Wehr - Brennet und Bad Säckingen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein schwarzer SUV ein Auto überholt haben, obwohl sich ein Linienbus im Gegenverkehr nähert. Das überholte Auto und der Linienbus hätten stark abbremsen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Im weiteren Verlauf soll der Führende des SUV mehrfach versucht haben weitere Autos zu überholen, was aufgrund von ständigem Gegenverkehr nicht gelungen sei. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen SUV geben können oder die durch dessen Fahrweise gefährdet oder genötigt wurden. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

