Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim
Langenau: Diebstähle aus Fahrzeugen - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.12.2025, 17.00 Uhr bis 
Freitag, 19.12.2025, 11.00 Uhr, war ein Unbekannter in Langenau 
unterwegs, welcher zu Diebstahlshandlungen mutmaßlich die 
Schließverhältnisse von geparkten Fahrzeugen überprüfte. 
Am Freitag, gegen 11.30 Uhr, teilte ein Geschädigter mit, dass das 
Handschuhfach eines blauen VW Golf offenstand und durchwühlt wurde. 
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der VW Golf 
stand in der Fritz-Reimold-Straße. 
Gegen 12.20 Uhr teilte ein weiterer Geschädigter mit, dass ein 
Nachbar ein aufgerissenes Paket gefunden haben, was ihm gehören 
würde. Das Paket befand sich zuvor in seinem Pkw Citroen, der in der 
Straße "Im Loh" stand. Aus dem Paket wurde unter anderem Bargeld 
entwendet.

Der Unbekannte dürfte in Langenau noch an weiteren Fahrzeugen die 
Schließverhältnisse überprüft haben. Deshalb bittet das Polizeirevier
Schopfheim um die Mithilfe der Bevölkerung. Eigentümer von privaten 
Videoüberwachungsanlagen mögen diese sichten und verdächtige Personen
dem Polizeirevier mitteilen. Ebenso sollen sich weitere Geschädigte 
beim Polizeirevier melden sowie Zeugen, welche sachdienliche Hinweise
zu dem Unbekannten geben können. Das Polizeirevier Schopfheim ist 
unter der Telefonnummer 07622 666980 erreichbar.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern 
schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den 
Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! 
Fahrzeug abschließen!

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

