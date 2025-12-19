Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim

Langenau: Diebstähle aus Fahrzeugen - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.12.2025, 17.00 Uhr bis Freitag, 19.12.2025, 11.00 Uhr, war ein Unbekannter in Langenau unterwegs, welcher zu Diebstahlshandlungen mutmaßlich die Schließverhältnisse von geparkten Fahrzeugen überprüfte. Am Freitag, gegen 11.30 Uhr, teilte ein Geschädigter mit, dass das Handschuhfach eines blauen VW Golf offenstand und durchwühlt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der VW Golf stand in der Fritz-Reimold-Straße. Gegen 12.20 Uhr teilte ein weiterer Geschädigter mit, dass ein Nachbar ein aufgerissenes Paket gefunden haben, was ihm gehören würde. Das Paket befand sich zuvor in seinem Pkw Citroen, der in der Straße "Im Loh" stand. Aus dem Paket wurde unter anderem Bargeld entwendet. Der Unbekannte dürfte in Langenau noch an weiteren Fahrzeugen die Schließverhältnisse überprüft haben. Deshalb bittet das Polizeirevier Schopfheim um die Mithilfe der Bevölkerung. Eigentümer von privaten Videoüberwachungsanlagen mögen diese sichten und verdächtige Personen dem Polizeirevier mitteilen. Ebenso sollen sich weitere Geschädigte beim Polizeirevier melden sowie Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Das Polizeirevier Schopfheim ist unter der Telefonnummer 07622 666980 erreichbar. Noch eine Empfehlung der Polizei: Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell