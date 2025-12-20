PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg, Ortsteil Zähringen - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Krankenfahrstuhl - Zeugenaufruf !

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 19.12.2025, 11:45 Uhr

Vorliegender Verkehrsunfall ereignete sich an dem Kreisverkehr in Freiburg-Zähringen, Tullastraße / Engesserstraße / Zinkmattenstraße. Er wurde der Polizei erst einige Stunden später mitgeteilt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr ein Lkw von der Zinkmattenstraße kommend auf den Kreisverkehr zu. Kurz vor dem Kreisverkehr, etwa in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes, soll der Lkw-Fahrer einer Passantin mit Kinderwagen noch das Überqueren der Fahrbahn ermöglicht haben.

Unmittelbar darauf versuchte auch die 33-jährige Geschädigte mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl die Fahrbahn zu queren.

Die Geschädigte wurde sodann von dem Lkw seitlich rechts erfasst und etwa zehn Meter in den Kreisverkehr hinein mitgeschleift. Der Krankenfahrstuhl löste sich wieder und kippte nicht um - die Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt, an dem Krankenfahrstuhl entstand Sachschaden.

Mehrere Verkehrsteilnehmer sollen noch gehupt bzw. geschrien haben, um den Lkw-Fahrer zum Halten zu bewegen. Dieser hielt daraufhin an und es kam zu einem persönlichen Kontakt zwischen den Beteiligten. Vollständige Daten wurden aber nicht ausgetauscht, weshalb man sich an die Polizei wandte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich zu melden. Hinweise können rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Freiburg erfolgen, Tel. 0761 882 3100.

PP Freiburg, FLZ / Michael Pannier

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 14:57

    POL-FR: Bad Krozingen: Ein Verletzter nach Küchenbrand

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagvormittag, 18.12.2025, wurde kurz nach 11:30 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus im Fichtenweg in Bad Krozingen gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Küchenbrand fest. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer nach etwa einer Stunde vollständig löschen. Der Hausbewohner wurde beim Versuch den Brand selbstständig zu löschen durch Rauchgase leicht verletzt und musste ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 14:26

    POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Filmreife Verfolgung - Festnahme

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 11.00 Uhr erkannte eine Streifenwagenbesatzung das Auto eines Gesuchten an einer Tankstelle in Bonndorf. Als der 29- Jährige aus dem Tankstellengebäude kam, wurde ihm die Festnahme erklärt, woraufhin dieser unvermittelt einen Polizeibeamten angriff und leicht verletzte. Anschließend flüchtet er zu Fuß über fremde Grundstücke, Gartenmauern, Zäune und durch Hecken, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren