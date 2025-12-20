Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg, Ortsteil Zähringen - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Krankenfahrstuhl - Zeugenaufruf !

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 19.12.2025, 11:45 Uhr

Vorliegender Verkehrsunfall ereignete sich an dem Kreisverkehr in Freiburg-Zähringen, Tullastraße / Engesserstraße / Zinkmattenstraße. Er wurde der Polizei erst einige Stunden später mitgeteilt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr ein Lkw von der Zinkmattenstraße kommend auf den Kreisverkehr zu. Kurz vor dem Kreisverkehr, etwa in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes, soll der Lkw-Fahrer einer Passantin mit Kinderwagen noch das Überqueren der Fahrbahn ermöglicht haben.

Unmittelbar darauf versuchte auch die 33-jährige Geschädigte mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl die Fahrbahn zu queren.

Die Geschädigte wurde sodann von dem Lkw seitlich rechts erfasst und etwa zehn Meter in den Kreisverkehr hinein mitgeschleift. Der Krankenfahrstuhl löste sich wieder und kippte nicht um - die Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt, an dem Krankenfahrstuhl entstand Sachschaden.

Mehrere Verkehrsteilnehmer sollen noch gehupt bzw. geschrien haben, um den Lkw-Fahrer zum Halten zu bewegen. Dieser hielt daraufhin an und es kam zu einem persönlichen Kontakt zwischen den Beteiligten. Vollständige Daten wurden aber nicht ausgetauscht, weshalb man sich an die Polizei wandte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich zu melden. Hinweise können rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Freiburg erfolgen, Tel. 0761 882 3100.

PP Freiburg, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell