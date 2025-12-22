Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ehrenkirchen: Einbruch in Gemeinderäumlichkeiten

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.12.2025, gegen 20:40 Uhr wurde ein unbekannter Täter dabei beobachtet, wie er aus Gemeinderäumen in der Jengerstraße im Ehrenkirchener Ortsteil Kirchhofen flüchtete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der Unbekannte auf nicht näher bekannte Art und Weise in die Räume der Gemeinde Ehrenkirchen gelangt und habe dort gewaltsam einen Schrank geöffnet. Anschließend habe er versucht einen Tresor zu entwenden und über einen Balkon zu flüchten. Passanten bemerkten den Täter beim Verlassen des Gebäudes und sprachen den Unbekannten an. Daraufhin habe der Täter den Tresor vor dem Gebäude zurückgelassen und flüchtete wohl mit zwei Einkaufstüten in den Händen. Ob sich darin mögliches Diebesgut befand ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, - zwischen 30 und 40 Jahre alt, - ca. 170-180 cm groß, - sportliche Figur, - trug eine blaue Jeanshose und eine schwarze Jacke vermutlich mit Kapuze.

Der Polizeiposten Ehrenkirchen (Tel.: 07633 80618-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht und/ oder Hinweise zum gesuchten Täter geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell