Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unbekannte sprengen Geldautomat

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 21.12.2025, gegen 03:45 Uhr wurde in der Seestraße in Titisee-Neustadt ein freistehender Geldausgabeautomat vermutlich durch eine Explosion beschädigt.

Zeugen meldeten über Notruf laute Knallgeräusche und auch herumliegende Teile eines offensichtlich beschädigten Geldautomaten in der dortigen Fußgängerzone.

Vermutlich hatten Unbekannte auf bislang versucht, den Geldautomaten aufzusprengen. Darin befindliches Bargeld wurde nicht entwendet.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Täterschaft liegen nicht vor.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die womöglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht und/ oder verdächtige Personen beobachtet haben.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

