Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Diebstahl aus PKW

Freiburg (ots)

Im Zeitraum vom 14.12.2025 bis 19.12.2025 haben Unbekannte im Bereich des Kreuzmattweg und der Friedhofstraße in Neuenburg mehrere Autos durchsucht und Gegenstände aus den vermutlich unverschlossenen Pkw entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich bei der Täterschaft wohl um zwei männliche Personen von denen einer einen markanten, humpelnden Gang gehabt haben soll.

Es wird darauf hingewiesen keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu lassen und die Fahrzeuge zu verschließen. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zur Täterschaft machen können oder selbst geschädigt sind.

Der Polizeiposten Neuenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und das Polizeirevier Müllheim ist rund um die Uhr unter Tel.: 07631/1788-0, zu erreichen.

pk (RM)/ ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788 - 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

