Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Lkw kippt auf winterglatter Fahrbahn um

Hellenthal (ots)

Am Freitag, dem 9. Januar, kam es gegen 20:45 Uhr auf der Kreisstraße 64 zwischen den Ortschaften Hellenthal-Ingersberg und Schleiden-Blumenthal zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus der Städteregion Aachen befuhr die K 64 aus Richtung Hellenthal-Ingersberg kommend in Richtung Schleiden-Blumenthal. In einer Linkskurve kam er aufgrund winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Der Lkw rutschte in einen Abhang und kippte in einem angrenzenden Waldstück auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall wurde die Leitplanke auf einer Länge von etwa 20 Metern beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt. Die Kreisstraße 64 bleibt aufgrund der fehlenden Leitplanke weiterhin gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

