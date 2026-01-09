PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auseinandersetzung im Kassenbereich eines Supermarktes

Kall (ots)

Am Mittwoch (8. Januar) kam es gegen 14.15 Uhr in einem Supermarkt in der Hüttenstraße in Kall zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen standen eine 66-jährige Frau aus Nettersheim und ein 58-jähriger Mann aus Kall hintereinander an einer Supermarktkasse. Während des Wartens fuhr die Frau dem Mann mehrfach mit ihrem Einkaufswagen gegen die Beine, wodurch dieser Schmerzen verspürte.

In der Folge schob der Mann den Einkaufswagen der Frau mit seinem Gesäß zurück. Dabei stolperte die Frau und stürzte gegen ein Regal. Nach eigenen Angaben erlitt sie hierbei eine Verletzung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen beide Personen wurden Anzeigen aufgrund der gefährlichen Körperverletzung gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

