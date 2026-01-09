PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl im Supermarkt

Mechernich (ots)

Am Donnerstag, den 8. Januar, kam es in Supermärkten in Mechernich-Kommern und Euskirchen zu mehreren Diebstählen.

In Mechernich-Kommern wurde ein 34-jähriger Mann um 14.15 Uhr in einem Supermarkt in der Kölner Straße dabei beobachtet, wie er Zigarettenschachteln auf das Kassenband legte und anschließend in seinen Rucksack steckte. Ein zweiter Mann versuchte die Kassiererin abzulenken. Die Kassiererin beobachtete den Mann mit dem Rucksack bei dem Diebstahl und verständigte die Polizei. Der zweite Mann konnte unerkannt flüchten. Gegen 17.30 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Straße "An der Vogelrute" in Euskirchen zu einem ähnlichen Vorfall. Dort legte der 34-ährige Zigaretten und eine Getränkedose auf das Kassenband, räumte die Zigaretten vor der Bezahlung in seinen Rucksack und bezahlte lediglich das Getränk. Auch hier konnte der Komplize flüchten. Der Diebstahl wurde von einer Mitarbeiterin bemerkt. Der entstandene Sachschaden liegt im oberen zweistelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen bezüglich des Ladendiebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Mann. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre, schwarze Haare, schwarze Jacke mit Fellkragen, blaue Jeans, grauer Pullover mit schwarzer Aufschrift, braune Schuhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

