Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Abbiegevorgang mit Lkw kollidiert

Zülpich (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 7. Januar, kam es gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 56n im Bereich der Einmündung zur Bundesstraße 265 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 56n in Fahrtrichtung der Bundesstraße 265. Hinter ihm fuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis in gleicher Fahrtrichtung. An der Einmündung beabsichtigten beide Fahrzeugführer, nach rechts auf die Bundesstraße 265 abzubiegen. Aufgrund des großen Wendekreises holte der Lkw-Fahrer beim Abbiegevorgang nach links aus. Der hinter ihm befindliche Pkw-Fahrer fuhr zwischenzeitlich rechts am Lkw vorbei. Beim anschließenden Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen dem Lkw und dem rechts neben dem Lkw befindlichen Pkw. Der 36-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

