PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Abbiegevorgang mit Lkw kollidiert

Zülpich (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 7. Januar, kam es gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 56n im Bereich der Einmündung zur Bundesstraße 265 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 56n in Fahrtrichtung der Bundesstraße 265. Hinter ihm fuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis in gleicher Fahrtrichtung. An der Einmündung beabsichtigten beide Fahrzeugführer, nach rechts auf die Bundesstraße 265 abzubiegen. Aufgrund des großen Wendekreises holte der Lkw-Fahrer beim Abbiegevorgang nach links aus. Der hinter ihm befindliche Pkw-Fahrer fuhr zwischenzeitlich rechts am Lkw vorbei. Beim anschließenden Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen dem Lkw und dem rechts neben dem Lkw befindlichen Pkw. Der 36-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 13:00

    POL-EU: Angriff am Busbahnhof: Zeuge hält Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch, den 7. Januar, kam es gegen 17.06 Uhr zu einer Körperverletzung am Busbahnhof in der Oststraße in Euskirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 35-jährige Frau am Busbahnhof, als sie dort von einem 31-jährigen Mann, einem ehemaligen Bekannten, angesprochen wurde. In der Folge entwickelte sich eine verbale ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 13:00

    POL-EU: Witterungsbedingter Verkehrsunfall - eine Person verletzt

    Hellenthal (ots) - Am gestrigen Mittwoch (7. Januar) kam es um 13.39 Uhr auf der Bundesstraße 265 zwischen Losheimergraben (Belgien) und Hellenthal-Losheim zu einem witterungsbedingten Einsatz. Ein Lkw-Fahrer geriet auf der winterglatten Fahrbahn in den angrenzenden Graben und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Der Lkw kippte nicht um, musste jedoch durch einen ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 13:00

    POL-EU: Schaufenster beschädigt

    Bad Münstereifel (ots) - Ein Unbekannter beschädigte im Zeitraum von Mittwoch (7. Januar), 23.30, bis Donnerstag (8. Januar), 2 Uhr, die Schaufensterscheiben von einem Ladengeschäft in der "Wertherstraße" in Bad Münstereifel. Hierzu warf der Unbekannte einen Pflasterstein gegen zwei Schaufensterscheiben. Die Scheiben wurden beschädigt. Der Pflasterstein wurde vor dem Gebäude zurückgelassen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf einen unteren vierstelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren