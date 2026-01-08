Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Witterungsbedingter Verkehrsunfall - eine Person verletzt

Hellenthal (ots)

Am gestrigen Mittwoch (7. Januar) kam es um 13.39 Uhr auf der Bundesstraße 265 zwischen Losheimergraben (Belgien) und Hellenthal-Losheim zu einem witterungsbedingten Einsatz.

Ein Lkw-Fahrer geriet auf der winterglatten Fahrbahn in den angrenzenden Graben und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Der Lkw kippte nicht um, musste jedoch durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt; Sachschaden entstand nicht.

Gegen 14.39 Uhr kam es auf der Landstraße 115 bei Nettersheim-Tondorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Nettersheim befuhr die Landstraße 115 aus Richtung Nettersheim-Tondorf kommend in Fahrtrichtung Nettersheim-Engelgau. Auf winterglatter Fahrbahn kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Fahrbahnrand. In dem Fahrzeug befand sich zudem ein vierjähriges Kind.

Die 35-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei Euskirchen bittet Verkehrsteilnehmer weiterhin, ihre Fahrweise den aktuellen Straßen- und Sichtverhältnissen anzupassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell