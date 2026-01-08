PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Witterungsbedingter Verkehrsunfall - eine Person verletzt

Hellenthal (ots)

Am gestrigen Mittwoch (7. Januar) kam es um 13.39 Uhr auf der Bundesstraße 265 zwischen Losheimergraben (Belgien) und Hellenthal-Losheim zu einem witterungsbedingten Einsatz.

Ein Lkw-Fahrer geriet auf der winterglatten Fahrbahn in den angrenzenden Graben und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Der Lkw kippte nicht um, musste jedoch durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt; Sachschaden entstand nicht.

Gegen 14.39 Uhr kam es auf der Landstraße 115 bei Nettersheim-Tondorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Nettersheim befuhr die Landstraße 115 aus Richtung Nettersheim-Tondorf kommend in Fahrtrichtung Nettersheim-Engelgau. Auf winterglatter Fahrbahn kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Fahrbahnrand. In dem Fahrzeug befand sich zudem ein vierjähriges Kind.

Die 35-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei Euskirchen bittet Verkehrsteilnehmer weiterhin, ihre Fahrweise den aktuellen Straßen- und Sichtverhältnissen anzupassen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 13:00

    POL-EU: Schaufenster beschädigt

    Bad Münstereifel (ots) - Ein Unbekannter beschädigte im Zeitraum von Mittwoch (7. Januar), 23.30, bis Donnerstag (8. Januar), 2 Uhr, die Schaufensterscheiben von einem Ladengeschäft in der "Wertherstraße" in Bad Münstereifel. Hierzu warf der Unbekannte einen Pflasterstein gegen zwei Schaufensterscheiben. Die Scheiben wurden beschädigt. Der Pflasterstein wurde vor dem Gebäude zurückgelassen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf einen unteren vierstelligen ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:11

    POL-EU: Sachbeschädigung an Sportlerheim

    Mechernich (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 31. Dezember, 16 Uhr, bis Montag, 5. Januar, 12 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Sportlerheim in der "Bleibachstraße". Unbekannte warfen einen Bauzaunfuß gegen ein Fenster vom Sportlerheim. Das Fenster wurde hierbei beschädigt. Zudem entstand Schaden an der Fensterbank im Inneren des Objektes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus dem ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:10

    POL-EU: Vorfahrt missachtet

    Euskirchen (ots) - Am Montag, den 6. Januar, kam es gegen 6.20 Uhr in der "Felix-Wankel-Straße" in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die "Felix-Wankel-Straße" aus Richtung der "Roitzheimer Straße" kommend. An der Einmündung zur "Gottfried-Schenker-Straße" beabsichtigte sie, geradeaus weiterzufahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 61-jährigen Pkw-Fahrers aus Zülpich. Dieser befuhr die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren