PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung an Sportlerheim

Mechernich (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 31. Dezember, 16 Uhr, bis Montag, 5. Januar, 12 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Sportlerheim in der "Bleibachstraße". Unbekannte warfen einen Bauzaunfuß gegen ein Fenster vom Sportlerheim. Das Fenster wurde hierbei beschädigt. Zudem entstand Schaden an der Fensterbank im Inneren des Objektes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus dem Sportlerheim entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen oberen dreistelligen Euro-Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 12:10

    POL-EU: Vorfahrt missachtet

    Euskirchen (ots) - Am Montag, den 6. Januar, kam es gegen 6.20 Uhr in der "Felix-Wankel-Straße" in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die "Felix-Wankel-Straße" aus Richtung der "Roitzheimer Straße" kommend. An der Einmündung zur "Gottfried-Schenker-Straße" beabsichtigte sie, geradeaus weiterzufahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 61-jährigen Pkw-Fahrers aus Zülpich. Dieser befuhr die ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:09

    POL-EU: Sachbeschädigungen durch Graffiti

    Bad Münstereifel (ots) - In Bad Münstereifel wurden in der "Trierer Straße" sowie der "Kölner Straße" mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti festgestellt. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Die Beschädigungen wurden am Freitag, den 2. Januar, gegen 13.38 Uhr bemerkt. In der "Trierer Straße" wurde eine Grundstücks-mauer auf einer Größe von etwa zwei Metern mit Farbe besprüht. Außerdem wurden ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:09

    POL-EU: Einbruch in Kläranlage - Pkw entwendet

    Zülpich-Bessenich (ots) - Im Zeitraum von Montag, 5. Januar, 18.20 Uhr, bis Dienstag, 6. Januar, 6.05 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Kläranlage an der "Dürener Straße" in Zülpich-Bessenich. Unbekannte verschafften sich zunächst über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Bürogebäude auf dem Gelände. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde aus dem Bürogebäude ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren