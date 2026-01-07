Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung an Sportlerheim

Mechernich (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 31. Dezember, 16 Uhr, bis Montag, 5. Januar, 12 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Sportlerheim in der "Bleibachstraße". Unbekannte warfen einen Bauzaunfuß gegen ein Fenster vom Sportlerheim. Das Fenster wurde hierbei beschädigt. Zudem entstand Schaden an der Fensterbank im Inneren des Objektes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus dem Sportlerheim entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen oberen dreistelligen Euro-Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

