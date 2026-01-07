PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Bad Münstereifel (ots)

In Bad Münstereifel wurden in der "Trierer Straße" sowie der "Kölner Straße" mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti festgestellt. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Die Beschädigungen wurden am Freitag, den 2. Januar, gegen 13.38 Uhr bemerkt. In der "Trierer Straße" wurde eine Grundstücks-mauer auf einer Größe von etwa zwei Metern mit Farbe besprüht. Außerdem wurden drei Verteilerkästen mit Farbe besprüht. In der "Kölner Straße" wurde die Rückseite eines Wohnhauses mit einem Graffiti verunreinigt. Der aktuell geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

