PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kläranlage - Pkw entwendet

Zülpich-Bessenich (ots)

Im Zeitraum von Montag, 5. Januar, 18.20 Uhr, bis Dienstag, 6. Januar, 6.05 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Kläranlage an der "Dürener Straße" in Zülpich-Bessenich.

Unbekannte verschafften sich zunächst über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Bürogebäude auf dem Gelände. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde aus dem Bürogebäude nichts entwendet.

Im weiteren Verlauf hebelten der oder die Täter eine Metalltür zu einer angrenzenden Garage auf. Aus der Garage entwendeten die Unbekannten einen Pkw. Hierbei handelt es sich um einen schwarzen Mercedes ML 320 CDI.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 13:08

    POL-EU: Pkw nach Wohnungseinbruch entwendet

    Euskirchen (ots) - Am Montag (5. Januar) kam es im Zeitraum zwischen 16 und 22 Uhr in der Straße "Eifelring" in Euskirchen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und drangen in eine Wohnung im Obergeschoss ein. Hierzu schlugen die Unbekannten den Glaseinsatz der Wohnungstür ein und betraten anschließend die Räumlichkeiten. In der ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:07

    POL-EU: Zwei brennende Fahrzeuge

    Mechernich/ Euskirchen (ots) - Am gestrigen Montag (5. Januar) brannte gegen 17.40 Uhr in der "Oststraße" in Euskirchen ein Pkw. Ein Zeuge beobachtete zuvor eine dunkel gekleidete Person, die sich im Bereich des Tankdeckels vom Fahrzeug aufhielt. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Tankdeckel hervor. Die Person entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Fahrzeug wurde bei dem Brand beschädigt. Der Sachschaden beläuft ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:06

    POL-EU: Einbruch in Gemeindehaus

    Mechernich (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 4. Januar, 17 Uhr, bis Montag, 5. Januar, 8 Uhr, hebelten Unbekannte die Eingangstür von einem Gemeindehaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Mechernich auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus dem Gebäude keine Gegenstände entwendet. Es entstand Sachschaden an der Tür. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren