Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kläranlage - Pkw entwendet

Zülpich-Bessenich (ots)

Im Zeitraum von Montag, 5. Januar, 18.20 Uhr, bis Dienstag, 6. Januar, 6.05 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Kläranlage an der "Dürener Straße" in Zülpich-Bessenich.

Unbekannte verschafften sich zunächst über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Bürogebäude auf dem Gelände. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde aus dem Bürogebäude nichts entwendet.

Im weiteren Verlauf hebelten der oder die Täter eine Metalltür zu einer angrenzenden Garage auf. Aus der Garage entwendeten die Unbekannten einen Pkw. Hierbei handelt es sich um einen schwarzen Mercedes ML 320 CDI.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

