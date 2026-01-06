PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw nach Wohnungseinbruch entwendet

Euskirchen (ots)

Am Montag (5. Januar) kam es im Zeitraum zwischen 16 und 22 Uhr in der Straße "Eifelring" in Euskirchen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und drangen in eine Wohnung im Obergeschoss ein. Hierzu schlugen die Unbekannten den Glaseinsatz der Wohnungstür ein und betraten anschließend die Räumlichkeiten. In der Wohnung wurden mehrere Zimmer durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten unter anderem eine Spielekonsole, Schmuck, Pferdefutter, Reitzubehör sowie einen Fahrzeugschlüssel. In der Folge wurde der zugehörige vor dem Wohnhaus abgestellte Pkw - ein weißer Ford Fiesta (Baujahr 2010) - ebenfalls entwendet. Mit dem Fahrzeug entfernten sich die Unbekannten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden an der Wohnung wird auf einen mittleren vierstelligen Euro-Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

