Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 20-Jähriger entwendet Pkw - Rettungswagen, Hauswand und mehrere Fahrzeuge beschädigt

Zülpich/ Euskirchen (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich am gestrigen Montag (5. Januar) um 22.45 Uhr ein 20-Jähriger in einem Wohnhaus in Zülpich bei Angehörigen auf. Dort entwendete er den Schlüssel von einem Pkw und fuhr mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung davon. Der Angehörige bemerkte den Diebstahl zeitnah und informierte die Polizei. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung kam der Pkw-Fahrer gegen 23 Uhr einer Streifenwagenbesatzung auf der "Frauenberger Straße" in Euskirchen entgegen. Der 20-Jährige befuhr die "Frauenberger Straße" aus Richtung Zülpich kommend in Fahrtrichtung der Straße "Jülicher Ring". Als die Polizeibeamten mit dem Streifenwagen wendeten, fuhr der Pkw-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung der "Carmanstraße" davon. In der "Carmanstraße" kollidierte der 20-Jährige mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Rettungswagen, der infolge der Beschädigungen nicht mehr einsatzfähig war. Die Versorgung eines Patienten verzögerte sich, ein weiterer Rettungswagen musste angefordert werden. Anschließend setzte der 20-Jährige seine Fahrt in Richtung der Straße "Im Schilderfeldchen" fort. Beim Abbiegevorgang in die Straße "Im Schilderfelchen" verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug.

Zunächst fuhr er gegen mehrere Mülltonnen und kollidierte anschließend mit zwei geparkten Pkw. Ein Pkw wurde dabei gegen die Fassade eines Wohnhauses geschoben. Sowohl die Fahrzeuge als auch die Hauswand wurden beschädigt. Der 20-Jährige flüchtete im Anschluss zu Fuß vom Unfallort und ließ den beschädigten Pkw mit laufendem Motor zurück. Polizeibeamte nahmen fußläufig die Verfolgung auf und konnten den 20-Jährigen im Bereich der Bergerstraße einholen und kontrollieren. Der 20-Jährige war unverletzt, jedoch wurde bei ihm ein starker Atemalkohol festgestellt. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Eine Fahrerlaubnis konnte der Zülpicher nicht vorlegen. Der entwendete Pkw wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Kfz-Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernen vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholeinflusses sowie weiterer Verkehrsstraftaten.

