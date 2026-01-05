Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus in Euskirchen-Kessenich

Euskirchen-Kessenich (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 2. Januar, zwischen 17.30 und 18 Uhr, kam es in der "Kessenicher Straße" in Euskirchen-Kessenich zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte verschafften sich zunächst über die Einfahrt Zutritt zum Grundstück.

Von dort gelangten die Unbekannten in den Wintergarten und versuchten, eine Terrassentür aufzubrechen.

Da dies nicht gelang, begaben sie sich über den Garten zu einem Fenster und beschädigten dieses.

Aus dem Wohnhaus wurde Schmuck sowie Bargeld entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen oberen vierstelligen Euro-Bereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell