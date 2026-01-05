PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Schuhgeschäft

Blankenheim (ots)

Am heutigen Montag (5. Januar) kam es um 1.31 Uhr zu einem Einbruch in ein Schuhgeschäft in der Straße "Am Mürel" in Blankenheim. Unbekannte hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf. Dabei wurde die Glasscheibe beschädigt und ein Stromkabel durchtrennt. Die Unbekannten gelangten nicht in das Gebäude und flüchteten in Richtung der Bundesstraße 51. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Aus dem Geschäft wurden keine Gegenstände entwendet. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

