Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Gemeindehaus

Mechernich (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 4. Januar, 17 Uhr, bis Montag, 5. Januar, 8 Uhr, hebelten Unbekannte die Eingangstür von einem Gemeindehaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Mechernich auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus dem Gebäude keine Gegenstände entwendet. Es entstand Sachschaden an der Tür. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

