Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei brennende Fahrzeuge

Mechernich/ Euskirchen (ots)

Am gestrigen Montag (5. Januar) brannte gegen 17.40 Uhr in der "Oststraße" in Euskirchen ein Pkw. Ein Zeuge beobachtete zuvor eine dunkel gekleidete Person, die sich im Bereich des Tankdeckels vom Fahrzeug aufhielt. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Tankdeckel hervor. Die Person entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Fahrzeug wurde bei dem Brand beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Am heutigen Dienstag (6. Januar) kam es um 2.21 Uhr zu einem Pkw-Brand in der "Arenbergstraße" in Mechernich.

Bei dem Eintreffen der eingesetzten Kräfte stand der am Fahrbahnrand geparkte Pkw bereits in Vollbrand.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Es wurden keine Personen verletzt. Der Pkw wurde vollständig beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Brandermittler haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursachen aufgenommen. In beiden Fällen wurden Anzeigen bezüglich der Brandstiftung gefertigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
