Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorfahrt missachtet

Euskirchen (ots)

Am Montag, den 6. Januar, kam es gegen 6.20 Uhr in der "Felix-Wankel-Straße" in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die "Felix-Wankel-Straße" aus Richtung der "Roitzheimer Straße" kommend. An der Einmündung zur "Gottfried-Schenker-Straße" beabsichtigte sie, geradeaus weiterzufahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 61-jährigen Pkw-Fahrers aus Zülpich. Dieser befuhr die "Gottfried-Schenker-Straße", ebenfalls aus Richtung "Roitzheimer Straße" kommend, in Fahrtrichtung "Felix-Wankel-Straße" und beabsichtigte an der Einmündung nach links in die "Felix-Wankel-Straße" einzubiegen. Die 62-Jährige verletzte sich bei der Kollision und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

