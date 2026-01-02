PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angetrunkener Fahrzeugführer missachtet rote Ampel

Apolda (ots)

Am Neujahrsabend, 01.01.2026, 19:00 Uhr missachtete ein 24-jähriger Seat-Fahrer das Rotlicht an einer Ampel an der B87 in Oberroßla als er aus dem Dorf auf die B87 auffuhr. Eine 62-jährige Fahrerin eines VW Golf konnte auf der B87 aus Richtung Rannstedt in Richtung Weimar fahrend einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An beiden Pkws entstanden Schäden in Höhe von 14.000 EUR, wobei beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand. Bei der Alkoholkontrolle des Unfallverursachers stellten die Beamten Atemalkohol (0,41 Promille) fest und verbrachten diesen ins Krankenhaus zur Blutentnahme.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 09:57

    LPI-J: Vermisstenfall aufgeklärt

    Weimar (ots) - Die am Freitagmorgen als vermisst gemeldete 14-jährige Amelie Scholz aus Weimar wurde kurz nach 09:00 Uhr durch einen Hinweis lokalisiert. Polizeibeamte konnten sie wohlbehalten antreffen. Damit wurden die Suchmaßnahmen eingestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 07:25

    LPI-J: Gartenanlage am Neujahrsmorgen in Brand geraten

    Weimar (ots) - Mehrere Zeugen meldeten am Neujahrsmorgen gegen 07:30 Uhr einen Brand im Bereich der Gartenanlage am Stierenbachweg. Das Feuer hatte sich bereits auf die ganze Gartenlaube ausgebreitet. Hinzugezogene Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Jedoch hatte der Brand bereits den Schaden angerichtet. Das massiv gebaute Gebäude brach zusammen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 25.000 Euro geschätzt. Im ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 07:25

    LPI-J: Verkehrsunfall in Silvesternacht

    Weimar (ots) - Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Citroen, in der Silvesternacht gegen 01:15 Uhr, die Weimarische Straße aus Richtung Weimar nach Großobringen. Am Ortseingang kam er aufgrund von Glatteis von der Straße ab und überfuhr zwei Verkehrsschilder. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 2.500 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren