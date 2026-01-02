Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angetrunkener Fahrzeugführer missachtet rote Ampel

Apolda (ots)

Am Neujahrsabend, 01.01.2026, 19:00 Uhr missachtete ein 24-jähriger Seat-Fahrer das Rotlicht an einer Ampel an der B87 in Oberroßla als er aus dem Dorf auf die B87 auffuhr. Eine 62-jährige Fahrerin eines VW Golf konnte auf der B87 aus Richtung Rannstedt in Richtung Weimar fahrend einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An beiden Pkws entstanden Schäden in Höhe von 14.000 EUR, wobei beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand. Bei der Alkoholkontrolle des Unfallverursachers stellten die Beamten Atemalkohol (0,41 Promille) fest und verbrachten diesen ins Krankenhaus zur Blutentnahme.

