Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenanlage am Neujahrsmorgen in Brand geraten

Weimar (ots)

Mehrere Zeugen meldeten am Neujahrsmorgen gegen 07:30 Uhr einen Brand im Bereich der Gartenanlage am Stierenbachweg. Das Feuer hatte sich bereits auf die ganze Gartenlaube ausgebreitet. Hinzugezogene Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Jedoch hatte der Brand bereits den Schaden angerichtet. Das massiv gebaute Gebäude brach zusammen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 25.000 Euro geschätzt. Im Zuge des Brandes wurde auch ein in der Nähe befindliches Auto leicht beschädigt. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Zur Brandursache können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

