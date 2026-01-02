LPI-J: Betrunken am Neujahrsmorgen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Stadtroda: Polizeibeamte kontrollierten am Neujahrsmorgen gegen 04:00 Uhr einen 42-Jährigen Opelfahrer in der Jenaer Straße. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,14 Promille gemessen. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und ließen diese im nächstgelegenen Krankenhaus durch einen Arzt durchführen. Anschließend wurde der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell