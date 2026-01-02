Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Querschläger verletzt 20-Jährigen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Eine größere Gruppe an Personen feierte am Schützenplatz das Neujahrsfest. Durch eine 21-Jährige wurde gemeldet, dass sich die Gruppe gegenseitig mit Feuerwerkskörper beschießen sollte. Beim Eintreffen der Beamten am Einsatzort, konnte sich die Meldung zunächst nicht bestätigen. Die Gruppe führte legale Feuerwerkskörper mit sich. Wenig später kam ein 20-Jähriger auf die Beamten zu, er gab an, dass er nach einer Explosion etwas abbekommen hatte. Der junge Mann wurde leicht im Gesicht verletzt, er benötigte jedoch keine Behandlung durch einen Arzt. Es wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

