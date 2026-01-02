LPI-J: Graffiti in Silvesternacht gesprüht
Jena (ots)
Unbekannte haben in der Silvesternacht zwei Graffiti in Wenigenjena gesprüht. Dabei waren die über ein Meter großen angebrachten Graffiti mit beleidigenden Inhalten. Zugleich wird eine mögliche politische Tatmotivation geprüft. Der entstandene Sachschaden an der Fassade des besprühten Gebäudes wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
